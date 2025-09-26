Apple вимагає закрити колективний позов споживачів щодо затримки функцій Apple Intelligence для Siri

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Apple звернулася до суду США з проханням відхилити колективний позов, поданий споживачами через затримку запуску функцій штучного інтелекту в Siri. Про це пише Android Headlines. Позов подали споживачі, які вважають, що компанія ввела їх в оману, рекламуючи персоналізовані функції Siri разом із iPhone 16, хоча вони не були доступні під час старту продажів смартфонів.

У центрі справи — дві функції: Siri Personal Context Awareness та Siri In-App Actions. Перша мала дозволяти асистенту враховувати інформацію з різних застосунків (пошта, повідомлення, календар) для формування відповідей, а друга — виконувати багатокрокові команди всередині програм. Ці функції були представлені на конференції WWDC 2024, однак у березні 2025 року їхній запуск відклали на наступний рік.

Позивачі стверджують, що придбали пристрої Apple, очікуючи доступ до згаданих функцій, і не зробили б покупку або заплатили б менше, якби знали про затримку. Apple у відповідь заявила, що позов є надто загальним і базується на хибному розумінні графіку впровадження.

Apple також підкреслює, що користувачі вже отримали понад 20 інших функцій Apple Intelligence, зокрема Writing Tools, Smart Replies, Genmoji, Image Playground та Priority Notifications. Крім того, компанія вказує на апаратні покращення в iPhone 16 — новий процесор, оновлені дисплеї та камери, які, за словами компанії, не мають дефектів. Компанія додає, що дві відкладені функції залишаться безкоштовними і будуть надані всім користувачам у рамках майбутнього оновлення.

Apple наголосила, що "від самого початку" повідомляла користувачів, що функції Apple Intelligence будуть "впроваджуватися поетапно і розвиватися з часом". У клопотанні компанія зазначає, що затримка нових можливостей для Siri була необхідною для забезпечення відповідності функцій внутрішнім стандартам якості.

Apple прагне домогтися повного припинення справи до початку етапів розкриття інформації та судового розгляду, вважаючи, що обмежена відстрочка не є підставою для звинувачень у недобросовісній рекламі.