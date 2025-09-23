Акції Apple зросли після старту продажів iPhone 17

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

22 вересня 2025 року акції Apple зросли на 4%, завдяки чому їхня річна динаміка перевищила 2%. Це зробило компанію останнім техногігантом, що вийшов у "плюс" цього року, пише CNBC.

Компанія 19 вересня розпочала продажі лінійки iPhone 17 разом з оновленими Apple Watch та AirPods, що дало імпульс акціям. Найбільшу увагу привернув iPhone Air за $999, який отримав надтонкий дизайн.

Аналітики зазначають, що попит на нові смартфони високий. За даними Bank of America, середній час очікування доставки iPhone 17 наразі становить 18 днів, тоді як торік на iPhone 16 було 10 днів. Сильні показники попередніх замовлень зафіксовані й у Китаї — ключовому ринку для Apple.

Попри це, компанія поки відстає від інших лідерів індустрії. Причина — менші інвестиції у чипи для штучного інтелекту та дата-центри. Крім того, Apple відклала масштабне оновлення Siri до 2026 року, що викликає занепокоєння щодо конкуренції з Google і Microsoft.

Разом з тим нові продукти отримали низку ШІ-функцій. Наприклад, AirPods Pro 3 навчилися перекладати усну мову, а Apple Watch застосовують машинне навчання для відстеження ризиків підвищеного тиску.