Apple веде переговори з Google про створення кастомного ШІ Gemini для оновленого асистента Siri

Компанія Apple веде переговори з Google щодо можливого використання моделі штучного інтелекту Gemini для модернізації голосового асистента Siri. За даними Bloomberg, Apple звернулася до Google з пропозицією створити кастомізовану модель ШІ, яка могла б працювати на серверній інфраструктурі Apple вже наступного року.

Ці перемовини є частиною ширшої стратегії Apple з подолання суттєвого відставання у сфері генеративного ШІ. Раніше компанія також розглядала партнерство з Anthropic та OpenAI, однак остаточне рішення щодо вибору партнера ще не ухвалено. Apple тестує два варіанти нової Siri: один — на власних моделях (проєкт Linwood), інший — на сторонніх технологіях (проєкт Glenwood).

Оновлення Siri, яке мало з’явитися навесні 2025 року, було відкладене через технічні труднощі. Після цього Apple змінила керівництво проєкту, яке зараз активно вивчає можливість залучення зовнішніх моделей для реалізації функцій Siri, зокрема тих, що передбачають повне керування пристроями лише голосом.

Попри конкуренцію між Apple і Google у сфері мобільних операційних систем, компанії вже мають партнерство у пошукових сервісах. Google щороку сплачує мільярди доларів, щоб залишатися пошуковиком за замовчуванням на пристроях Apple. Однак ця угода перебуває під антимонопольним контролем Мін’юсту США.

Перемовини щодо інтеграції Gemini в Siri наразі перебувають на ранній стадії, і комерційні домовленості ще не укладено.

Не зважаючи на суттєве відставання Apple у розвитку ШІ-технологій, генеральний директор компанії Тім Кук має оптимістичні погляди на ситуацію в майбутньому. На внутрішній колективній зустрічі він заявив, що Apple має намір досягти лідерства в ШІ і вже збільшує для цього інвестиції. За його словами, компанія не завжди першою виходить на нові ринки, але зрештою пропонує "чудовий продукт".