Apple перейменовує Apple TV Plus на Apple TV

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Apple оголосила, що її стрімінговий сервіс Apple TV Plus отримує нову айдентику і відтепер називатиметься просто Apple TV. Про зміни згадали у пресрелізі до прем’єри фільму "F1 Фільм" / F1 The Movie на платформі, яка відбудеться 12 грудня 2025 року. На сайті Apple наразі ще використовується стара назва.

Перейменування може заплутати користувачів, адже бренд Apple TV вже застосовується для однойменного застосунку з купівлею та орендою фільмів, а також для пристроїв, таких як Apple TV 4K.

У самій заяві Apple плутанина особливо помітна. Там зазначається, що F1 можна придбати на Apple TV "перед прем’єрою у стрімінгу на Apple TV" і що "Apple TV доступний у застосунку Apple TV" на різних пристроях.

Apple поки не сказала, чи з’явиться новий логотип або інші зміни, щоб відрізнити стрімінговий сервіс від застосунку та приставки.