Apple тестує чат-бот для нової Siri на базі LLM — запуск асистента очікується у 2026 році

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple створила чат-бот у стилі ChatGPT для внутрішнього тестування Siri, повідомляє Bloomberg.

Чат-бот під назвою Veritas використовується для перевірки нових функцій асистента, серед яких — кращий контекстуальний пошук, глибша інтеграція з особистими даними та можливість виконувати складніші дії між додатками.

Додаток схожий на інші чат-боти. Він підтримує кілька діалогів, пам’ятає попередні розмови та дозволяє вести довші сесії. У компанії зазначають, що чат-бот призначений лише для співробітників і не вийде для публіки.

Нагадаємо, Apple вже деякий час працює над новою Siri на базі великих мовних моделей. Спочатку Apple Intelligence планували представити разом з iOS 18, але запуск відклали на 2026 рік. Очікується, що версія з LLM з’явиться на початку 2026 року, ймовірно в оновленні iOS 26.4, а пізніше Siri отримає новий дизайн з більш "людськими" рисами.

Також Apple веде переговори з OpenAI, Google та Anthropic і може використати сторонні моделі для роботи асистента замість власних рішень.