Apple та Samsung лідирують на ринку смартфонів у Європі

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За підсумками першого кварталу 2025 року компанії Apple та Samsung зайняли провідні позиції на ринку смартфонів у Європі. Згідно з даними аналітичної компанії Counterpoint Research, обидва виробники мали по п’ять пристроїв у списку найпопулярніших моделей.

Лідером продажів став iPhone 16 Pro, який забезпечив 6% загального обсягу реалізації смартфонів у регіоні. За ним слідують iPhone 16 Pro Max та стандартний iPhone 16, кожен із яких зайняв 5% ринку. Samsung Galaxy S25 Ultra та Galaxy S25 опинилися на четвертому та п’ятому місцях із часткою 3%.

Подальші три місця також займають моделі Samsung. Шосте, сьоме та восьме місце зайняли минулорічні моделі компанії, такі як Galaxy S24, Galaxy A55 та Galaxy A16 5G відповідно.

Цікаво, що iPhone 16e, який з’явився на ринку лише в лютому, також увійшов до десятки найпопулярніших смартфонів, опинившись на дев'ятому місці. Водночас його стартові продажі поступаються моделям iPhone SE (2020) та SE (2022) через вищу ціну.

Apple також продовжує продавати iPhone 15, який закрив десятку найпопулярніших смартфонів у Європі за перший квартал. Таким чином, вчергове Apple та Samsung продовжують домінувати на європейському ринку смартфонів, залишаючи китайських конкурентів позаду.