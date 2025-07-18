Apple подала до суду на ютубера Джона Проссера через витік інформації про iOS 26

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple подала позов проти відомого ютубера Джона Проссера (YouTube-канал fpt.) та Майкла Рамаччіотті, звинувативши їх у незаконному доступі до конфіденційної інформації щодо майбутнього оновлення iOS 26. За даними компанії, витік став можливим через порушення політик безпеки з боку співробітника Apple Ітана Ліпніка. Про це пише MacRumors.

У позові Apple йдеться, що Рамаччіотті отримав доступ до службового iPhone Ліпніка, дізнався його пароль і, дочекавшись відсутності власника, показав інтерфейс iOS 26 під час FaceTime-дзвінка з Проссером. Той, своєю чергою, записав відео та на його основі створив рендери для кількох своїх роликів, опублікованих ще до офіційного анонсу системи на WWDC.

Apple стверджує, що на телефоні було значно більше конфіденційної інформації, яка досі не стала публічною. У компанії не знають, наскільки глибоко дані були скомпрометовані. Ліпніка вже звільнено, а Apple вимагає судової заборони на подальше розповсюдження інформації та компенсації завданих збитків.

For the record: I certainly did not “plot” to access anyone’s phone and was unaware of the situation playing out. — jon prosser (@jon_prosser) July 18, 2025

У коментарі до новини Джон Проссер заперечив виклад подій у позові Apple та заявив, що "з нетерпінням чекає можливості обговорити це з компанією".