Apple знову звинувачують у порушенні авторських прав під час навчання ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple стала фігурантом ще одного колективного позову через ймовірне незаконне використання захищених авторським правом матеріалів для навчання своїх моделей штучного інтелекту.

Як повідомляє Bloomberg Law, два професори нейронауки з Університету охорони здоров’я SUNY Downstate у Брукліні, Сюсана Мартінес-Конде та Стівен Макнік, звинуватили компанію у використанні їхніх зареєстрованих робіт без дозволу. Науковці стверджують, що Apple навчала свої моделі ШІ за допомогою "тіньових бібліотек" і програм для вебсканування, які надають доступ до піратських копій книжок, зокрема й двох їхніх власних.

Це вже другий подібний позов проти Apple за останній місяць. Раніше інша група авторів також подала до суду, заявивши, що компанія порушила авторські права, використовуючи їхні тексти для навчання Apple Intelligence без згоди.

Подібні звинувачення лунають і на адресу інших технологічних компаній. OpenAI наразі судиться з The New York Times, а Anthropic цього року погодилася виплатити $1,5 млрд для врегулювання колективного позову понад пів мільйона авторів, чиї твори були використані під час навчання ШІ.