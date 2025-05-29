Apple досі порушує DMA: ЄС дав компанії менше ніж 30 днів на виправлення

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Європейська комісія заявила, що Apple продовжує порушувати вимоги Закону про цифрові ринки (DMA), навіть після штрафу у €500 млн, накладеного у квітні. Компанія має менш ніж 30 днів (до 22 червня 2025 року) аби змінити політику, інакше ЄС може накласти нові штрафи в розмірі до 5% її щоденного глобального доходу.

Основне порушення стосується заборони для розробників інформувати користувачів про альтернативні способи оплати — наприклад, через зовнішні сервіси або власні сайти. Комісія вважає, що Apple штучно ускладнює такі переходи, застосовуючи "антинавігаційні" механізми, зокрема повідомлення на кшталт: "Ви переходите на зовнішній сайт. Apple не відповідає за безпеку чи конфіденційність покупок на цьому ресурсі".

ЄК вважає, що такі "залякування" відштовхують користувачів і перешкоджають чесній конкуренції. Комісія назвала такі практики відверто антиконкурентними та такими, що порушують права розробників і споживачів.

Apple у коментарі для 9to5Mac висловила розчарування щодо оприлюдненого рішення та заявила про намір подати апеляцію. Компанія вважає дії Єврокомісії такими, що "загрожують конфіденційності користувачів, змушують Apple передавати технології безоплатно та шкодять інноваціям".

Нагадаємо, Закон про цифрові ринки (DMA) набув чинності у листопаді 2022 року. Він спрямований на обмеження монопольного впливу технологічних гігантів і забезпечення рівних умов для розробників додатків. Apple зобовʼязали дозволити встановлення сторонніх магазинів додатків, альтернативні способи оплати та надати більше свободи користувачам і розробникам.

У разі подальшого невиконання DMA Apple може зіткнутися з періодичними штрафами або додатковими санкціями з боку ЄС.