Apple відмовляється від доступнішої версії Vision Pro, щоб прискорити розробку смартокулярів — Bloomberg

Apple призупинила роботу над планованим оновленням XR-гарнітури Vision Pro, щоб зосередитися на розробці смартокулярів, які конкуруватимуть з пристроями Meta. За даними Bloomberg, компанія розробляє щонайменше дві версії: одна без дисплея, що буде підключатися до iPhone, та інша з дисплеєм, яка може скласти конкуренцію Meta Ray-Ban Display.

Apple готує смартокуляри з динаміками, камерами, голосовим управлінням, ШІ та кількома стилями корпусу. Модель без дисплея (N50) можуть показати вже у 2026-му, а випустити у 2027-му. Версію з дисплеєм, яку спершу планували на 2028 рік, компанія хоче зробити раніше. Також Apple працює над новим чипом для кращої швидкодії та економії енергії.

Meta раніше випустила свої Ray-Ban Stories (2021) та Ray-Ban Meta (2023) і нещодавно оновила моделі без дисплея з покращеними камерами та батареєю. Тож Apple не хочу відставати й прагне закріпитися на ринку смартокулярів, де голосове управління та ШІ стають ключовими функціями.

Vision Pro, запущений у 2024, виявився дорогим ($3499), важким та обмеженим за контентом, тому Apple зміщує фокус на компактні носимі пристрої. Проте компанія не відмовляється від оновлення Vision Pro: очікується "помірне" оновлення з новим чипом до кінця 2025 року.

Аналітики вважають, що стратегія Apple відображає зміну пріоритетів: від масивних гарнітур до легших, соціально орієнтованих пристроїв, що можуть стати альтернативою смартфонам у майбутньому.