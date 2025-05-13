Apple хоче використовувати ШІ, щоб допомогти iPhone краще заощаджувати заряд акумулятора

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Apple планує інтегрувати в iOS 19 інтелектуальну систему керування енергоспоживанням, яка оптимізуватиме роботу iPhone відповідно до звичок користувача, повідомляє Bloomberg.

Завдяки алгоритмам штучного інтелекту система аналізуватиме дані про використання батареї й знижуватиме споживання енергії окремими застосунками або функціями у потрібні моменти.

New iOS 19 rumors 👀



📱 Focus on stability and less glitches

🔋 AI battery management for longer battery life

🛜 Improved captive Wi-Fi experience



(via @markgurman) pic.twitter.com/mdOhFjYEuL — AppleTrack (@appltrack) May 12, 2025

Аналогічний підхід вже використовує Google в Android із функцією Adaptive Battery, яка з 2018 року на основі машинного навчання визначає, які додатки обмежувати у фоновому режимі, а якім надавати пріоритет.

У новій версії iOS також зʼявиться індикатор на екрані блокування, який відображатиме орієнтовний час до повного заряджання пристрою.

Як зазначає Bloomberg, першочергово цю функцію розробляють для майбутнього iPhone 17 Air, який може стати найтоншим смартфоном компанії — а отже, матиме й меншу батарею. Утім, ШІ-функція буде доступною на всіх iPhone з iOS 19, а не лише на нових пристроях.

iOS 19 також обіцяє загальне оновлення дизайну та синхронізацію публічних Wi-Fi між пристроями. Систему мають представити на WWDC 2025 у червні, а реліз очікується восени.

Нагадаємо, компанія Apple нещодавно випустила нове оновлення iOS 18. Систему вже можуть завантажити усі сумісні моделі iPhone.