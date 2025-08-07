Apple співпрацюватиме із Samsung для виробництва чипів у США

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У межах інвестицій Apple на суму $100 мільярдів у виробництво в США, компанія з Купертіно також оголосила про партнерство зі Samsung щодо виробництва чипів на фабриці в Остіні, Техасі. Про це пише 9to5Mac.

Згідно зі заявою, Apple працюватиме зі Samsung на техаському заводі аби перенести до США "інноваційні нові технології виготовлення чипів, які раніше ніколи не використовувалися ніде у світі".

Наразі компанія не вдається у подробиці цих технологій, але відзначає, що чипи "оптимізуватимуть енергію та продуктивність продуктів Apple, включно з iPhone, по всьому світу".

Хоча наразі подробиць небагато, раніше повідомлялося, що Samsung постачатиме нові сенсори камери для майбутніх iPhone. Існує ймовірність, що їхнє виробництво буде налагоджене саме на заводі в Остіні.

Окрім співпраці з Samsung, у межах програми American Manufacturing Program (AMP) виробництво в США також розгорнуть інші партнери Apple: Corning, Coherent, GlobalWafers America, Applied Materials, Texas Instruments, GlobalFoundries, Amkor та Broadcom.