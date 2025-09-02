Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво — ЗМІ

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple прискорює автоматизацію у своєму виробничому ланцюзі постачань і робить роботизацію обов’язковою умовою для підписання контрактів із партнерами, повідомляє DigiTimes.

Якщо раніше компанія лише рекомендувала збільшувати частку автоматизованих процесів, то тепер вона вимагає, аби постачальники самостійно впроваджували сучасні системи та фінансували модернізацію власним коштом.

За даними джерел, вимога стосується всіх ключових продуктів — iPhone, iPad, Mac та Apple Watch. Така політика покликана знизити залежність від ручної праці, вирівняти якість виробництва в різних країнах, мінімізувати ризики, пов’язані з нестачею кадрів і політичною нестабільністю, а також скоротити витрати в довгостроковій перспективі.

Однак для постачальників це створює фінансовий тиск: висока початкова вартість обладнання та складності інтеграції роботизованих систем уже негативно впливають на прибутковість деяких компаній.

Попри це, Apple продовжує інвестувати в екологічні проєкти в ланцюгу постачань. Компанія підтримує партнерів у переході на енергоефективне обладнання й екологічні матеріали, аби до 2030 року повністю досягти вуглецевої нейтральності.

Apple сподівається, що завдяки роботизації зможе уніфікувати виробничі процеси, підвищити стабільність поставок і забезпечити однакову якість продукції, навіть коли виробництво дедалі більше розосереджується за межами Китаю.

Нагадаємо, 9 вересня 2025 року Apple проведе презентацію, на якій представить iPhone 17 та інші новинки.