Представлено Apple Watch Ultra 3: більший дисплей, 5G, супутниковий зв’язок і 42 години роботи

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Під час презентації iPhone 17 Apple офіційно анонсувала новий смартгодинник Watch Ultra 3. Нова модель отримала збільшений і яскравіший дисплей, акумулятор із часом роботи до 42 годин і підтримку супутникового зв’язку — функції, які раніше не були доступні в жодній моделі Apple Watch.

Як і Watch Series 11, новий Ultra підтримує 5G, функцію виявлення можливих ознак гіпертонії, розширений аналіз сну з показником Sleep Score та нові циферблати Flow і Exactograph. Для Ultra 3 також додано ексклюзивний циферблат Waypoint, орієнтований на активний відпочинок та навігацію.

Корпус Apple Watch Ultra 3 доступний у двох кольорах. Для виробництва використовується технологія 3D-друку, що знижує витрати матеріалів. Компанія також представила нові кольори ремінців, сумісних із попередніми поколіннями Ultra.

Apple позиціонує Ultra 3 як флагманський смартгодинник для спортсменів і мандрівників. Серед нових можливостей — покращена робота GPS, а також супутниковий зв’язок, що дозволяє надсилати екстрені повідомлення у місцях без покриття стільникових мереж.

Apple Watch Ultra 3 коштує $799. Попередні замовлення стартують 12 вересня, а офіційні продажі розпочнуться 19 вересня.

Apple також представила нові Watch SE 3 з AOD та навушники AirPods Pro 3, які отримали сенсор серцевого ритму.