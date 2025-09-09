Apple представила iPhone Air — найтонший та найміцніший iPhone в історії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple анонсувала iPhone Air — нову модель лінійки, яка стала найтоншим iPhone в історії (5,6 мм). Смартфон отримав титанову рамку, Ceramic Shield 2 спереду та захист задньої панелі, що робить його найбільш міцним iPhone в історії.

iPhone Air оснащений 6,5-дюймовим Super Retina XDR дисплеєм із ProMotion до 120 Гц та піковою яскравістю 3000 ніт. У центрі архітектури — одразу три чипи: A19 Pro, N1 із підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також новий модем власного виробництва Apple C1X, що вдвічі швидший за попереднє покоління й на 30% енергоефективніший.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Основна камера — 48 МП Fusion із підтримкою додаткових фокусних відстаней 28 мм і 35 мм, покращеним нічним режимом та 2х телеоб’єктивом. Нова 18 МП фронтальна камера Center Stage має квадратний сенсор, широке поле зору та підтримує функцію Dual Capture для одночасного запису з двох камер.

Apple заявляє, що iPhone Air забезпечує «цілодобову» автономність завдяки енергоефективним чипам та оптимізованій архітектурі.

Модель доступна у кольорах Space Black, Cloud White, Light Gold та Sky Blue. Попередні замовлення стартують 12 вересня, а продажі — 19 вересня за ціною від $999.

Apple також представила базовий iPhone 17, смартгодинники Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 та навушники AirPods Pro 3.