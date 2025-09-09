Нові Apple AirPods Pro 3 мають сенсор серцевого ритму та функцію перекладу у реальному часі

Під час презентації iPhone 17 компанія Apple анонсувала третє покоління бездротових навушників AirPods Pro. Модель отримала оновлений дизайн, новий чип H3 та кілька функцій, яких раніше не було у лінійці.
Серед ключових змін — компактніший корпус навушників, п’ять варіантів амбушур для кращої посадки, а також підвищений рівень захисту від вологи та поту за стандартом IP57. Apple заявляє, що Active Noise Cancellation у новій моделі працює вдвічі ефективніше, ніж у попереднього покоління.
AirPods Pro 3 також підтримують переклад у реальному часі, що працює завдяки системі Apple Intelligence, і дозволяють відстежувати серцевий ритм завдяки вбудованому сенсору. Окремо компанія підкреслила покращене просторове звучання.
Час автономної роботи навушників зріс: навушники забезпечують до 8 годин прослуховування музики та до 10 годин у режимі використання як слухового апарату.
AirPods Pro 3 вже доступні для передзамовлення за ціною $249. У продаж вони надійдуть з 19 вересня.