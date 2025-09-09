Нові Apple AirPods Pro 3 мають сенсор серцевого ритму та функцію перекладу у реальному часі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Під час презентації iPhone 17 компанія Apple анонсувала третє покоління бездротових навушників AirPods Pro. Модель отримала оновлений дизайн, новий чип H3 та кілька функцій, яких раніше не було у лінійці.

Серед ключових змін — компактніший корпус навушників, п’ять варіантів амбушур для кращої посадки, а також підвищений рівень захисту від вологи та поту за стандартом IP57. Apple заявляє, що Active Noise Cancellation у новій моделі працює вдвічі ефективніше, ніж у попереднього покоління.

AirPods Pro 3 також підтримують переклад у реальному часі, що працює завдяки системі Apple Intelligence, і дозволяють відстежувати серцевий ритм завдяки вбудованому сенсору. Окремо компанія підкреслила покращене просторове звучання.

Час автономної роботи навушників зріс: навушники забезпечують до 8 годин прослуховування музики та до 10 годин у режимі використання як слухового апарату.

AirPods Pro 3 вже доступні для передзамовлення за ціною $249. У продаж вони надійдуть з 19 вересня.