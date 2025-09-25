Apple заявила, що подряпини, які були помічені на нових iPhone 17 Pro, насправді не подряпини

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Після старту продажів iPhone 17 Pro у мережі з’явилися повідомлення про подряпини та сліди зносу на корпусі нових смартфонів. Зокрема, деякі покупці та журналісти в день запуску звернули увагу на пошкодження демонстраційних зразків у магазинах Apple та партнерів. Найбільше слідів було помічено на задній панелі, переважно навколо вирізу для MagSafe.

Однак представники компанії Apple пояснили виданню 9to5mac, що йдеться не про подряпини, а про сліди перенесення матеріалу з пошкоджених MagSafe-підставок, які використовуються в окремих торгових точках.

За словами Apple, ці сліди можна видалити під час очищення пристрою. Компанія заявила, що вже працює над заміною зношених стендів, оскільки аналогічні проблеми спостерігаються і з попередніми моделями, включно з iPhone 16.

Окремо увагу привернув відеоогляд блогера JerryRigEverything, де зазначалося, що підвищеній вразливості до подряпин піддаються виступаючі краї блоку камер iPhone 17 Pro. Автор пояснив це відсутністю фаски чи заокруглення на межах виступів.

Apple у відповідь наголосила, що краї блоку камер мають ті самі характеристики, що й анодовані алюмінієві поверхні інших пристроїв компанії, включно з MacBook. Виробник визнає, що з часом можливі дрібні сліди зносу, проте підкреслює проходження всіма своїми пристроями ретельних тестів на міцність.

Не дивлячись на такі моменти, аналітики зазначають, що попит на нові iPhone 17 досить високий. Зазначається, що у зв'язку з хорошим стартом продажів, акції Apple зросли на 4%, завдяки чому їхня річна динаміка перевищила 2%.

Нагадаємо, що світові продажі серії iPhone 17 почалися з 19 вересня, а в Україні ці смартфони разом з іншими новинками від Apple можна буде купити з 26 вересня.