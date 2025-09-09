Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Apple представила свої флагманські смартфони нового покоління – iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, які отримали новий дизайн, збільшені акумулятори та покращені камери.

Обидві моделі отримали новий цільний алюмінієвий корпус, а захисне покриття Ceramic Shield тепер використовується як на передній, так і на задній панелях. Передня панель оснащена склом Ceramic Shield 2, яке, за даними Apple, у три рази стійкіше до подряпин, тоді як заднє скло Ceramic Shield – в чотири рази витриваліше до появи тріщин, порівняно зі склом попередніх моделей.

iPhone 17 Pro має дисплей діагоналлю 6,3 дюйма, а Pro Max — 6,9 дюйма. Обидва екрани забезпечують пікову яскравість до 3000 ніт на вулиці та вдвічі кращу контрастність у таких умовах.

Основний блок камер смартфонів збільшено, він містить три сенсори по 48 МП. Телеоб’єктив тепер підтримує 4-кратний (100 мм) оптичний зум і розширюється до 8-кратного (200 мм) завдяки функції Fusion Camera. Цифровий зум тепер сягає 48x. Фронтальна камера має роздільну здатність 18 МП і підтримує функцію Center Stage. Камери сумісні з ProRes RAW, Apple Log 2 та Genlock для синхронізації відео з кількох пристроїв.

Смартфони оснащені чипом A19 Pro з 6-ядерним процесором та 6-ядерним відеоядром, що забезпечує до 40% вищу стабільну продуктивність порівняно з iPhone 16 Pro. Обидві моделі отримали також рекордні акумулятори, систему охолодження з паровою камерою та чип N1 для підтримки Wi‑Fi 7 та Bluetooth 6.

У низці країн, включно з США, Японією та Канадою, пристрої випускатимуться лише з eSIM. Звільнене місце фізичного SIM-лотка було використано для збільшення батареї. Завдяки цьому, за даними Apple, смартфони тепер забезпечують до 39 годин відтворення відео на одному заряді.

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max будуть доступні в кольорах Silver, Deep Blue та Cosmic Orange. Мінімальний обсяг пам’яті — 256 ГБ, максимальний — 2 ТБ. У США ціни стартують від $1099 за iPhone 17 Pro та від $1199 за Pro Max.

Попередні замовлення відкриваються 12 вересня, а продажі почнуться 19 вересня.

Нагадаємо, Apple також показала нові навушники AirPods Pro 3, смартгодинники Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3, а ще базовий iPhone 17 й надтонкий iPhone Air.