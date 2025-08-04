В Apple почали роботу над власним чатботом, який буде "спрощеною" версією ChatGPT

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Компанія Apple розпочала розробку власного чатбота, який має стати простішою альтернативою ChatGPT. За даними Bloomberg, на початку 2025 року Apple створила внутрішню команду під назвою "Відповіді, знання та інформація", що працює над спрощеним ШІ-рішенням для пошуку інформації в інтернеті та відповідей на запитання користувачів.

Цей крок означає зміну стратегії компанії: у 2024 році Apple представила платформу Apple Intelligence, яка не включала власного чатбота, а натомість інтегрувала ChatGPT від OpenAI у Siri. У компанії піддавали сумніву загальну ефективність подібних інструментів, тому не приділяли цьому напрямку великої уваги.

Однак тепер компанія вирішила створити власний ШІ-сервіс з пошуку, оскільки такі рішення виявились досить популярним серед користувачів. Новий інструмент може бути реалізований як окремий застосунок, а також може інтегруватися в Siri, Spotlight і Safari.

Керівником команди розробників, яка займатиметься чатботом, призначено Роббі Уокера, який раніше відповідав за розвиток Siri. Apple наразі розмістила вакансії для команди, у яких шукає фахівців зі знанням пошукових алгоритмів та розробки рушіїв.

Компанія з Купертино також розпочала переговори з декількома стартапами у галузі штучного інтелекту, зокрема з компанією Perplexity, яка спеціалізується на ШІ-пошуку. Це дозволить посилити позиції Apple серед конкурентів.

Оскільки Apple лише почала роботу над новими ШІ-інструментами, запуск готового продукту найближчим часом очікувати не варто.