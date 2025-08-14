Apple розробляє настільного робота-компаньйона із Siri — Bloomberg

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Bloomberg повідомляє, що Apple готує до запуску у 2027 році настільного робота з 7-дюймовим дисплеєм на зразок iPad, закріпленим на рухомій дузі, яка може обертатися та висуватися приблизно на 15 см у різні боки. Це дозволяє роботу повернутися до співрозмовника. Всередині компанії його жартома називають "лампою Pixar".

Пристрій задуманий як інтерактивний компаньйон на основі ШІ — більш "живий" аналог iPad чи iPhone. Для нього Apple створює нову Siri, здатну запам’ятовувати інформацію, підтримувати тривалі діалоги та мати "візуальну особистість". Один із варіантів дизайну — анімований логотип Finder.

Робот зможе поводитися як людина у кімнаті: втручатися у розмову, пропонувати варіанти ресторанів чи рецептів, допомагати планувати подорожі або виконувати завдання, подібно до голосового режиму OpenAI. Підтримуватиметься FaceTime з функцією автоматичного стеження за людьми в кадрі. Також розглядається можливість керування дисплеєм через джойстик, щоб під час відеодзвінка змінювати ракурс та показувати різні частини кімнати.

Проєкт перебуває на етапі прототипу, тож остаточний дизайн і функції ще не затверджені. Запуск планують на 2027 рік, але подібні продукти Apple в минулому вже затримувалися. Крім того, компанія ще не представила Siri з Apple Intelligence.

Паралельно Apple працює над мобільним роботом на колесах із великим механічним маніпулятором, який можна буде використовувати на виробництві або в магазинах.