Apple випустила новий патч безпеки для користувачів iPhone та iPad

Apple випустила оновлення iOS 18.6.2 та iPadOS 18.6.2, які містять важливі виправлення безпеки.

Оновлення вже можна встановити безпосередньо з налаштувань пристрою. Для iPad, що не підтримують ‌iPadOS 18‌, компанія також анонсувала iPadOS 17.7.10.

Цей реліз вийшов менш ніж за тиждень після iOS 18.6.1, де було відновлено функцію вимірювання кисню в крові на Apple Watch.

Оновлення рекомендується всім користувачам, адже воно спрямоване на посилення захисту системи.

До речі, вже за кілька тижнів Apple випустить фінальну версію iOS 26. Тож iOS 18.6.2 — це, ймовірне, одне з останніх оновлень iOS 18.