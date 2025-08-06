Apple подала до суду на кінотеатри Apple Cinemas через порушення прав власності

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Apple подала судовий позов проти мережі кінотеатрів Apple Cinemas, звинувативши її у неправомірному використанні торговельної марки, що, на думку компанії, вводить клієнтів в оману. Про це повідомляє Reuters.

Одним із доводів компанії являється те, що Apple Cinemas відкрили новий кінотеатр в Сан-Франциско менш ніж за годину їзди від штаб-квартири Apple у Купертіно, що може викликати серед споживачів хибну думку про пов'язаність цих структур. Apple також звернула увагу на те, що через відкриття нових кінотеатрів, у медіа доводилось окремо пояснювати, що Apple Cinemas не мають жодного стосунку до корпорації Apple.

"Споживачі не повинні ходити до кінотеатру Apple Cinemas, думаючи, що він пов'язаний зі знаменитим брендом Apple, з усією його репутацією і капіталом, коли Apple Cinemas не має жодного відношення до Apple", - заявляють в Apple.

Позов містить приклади публікацій у соціальних мережах, де користувачі цікавляться можливими зв’язками між кінотеатрами та Apple. У компанії також зазначили, що Apple Cinemas продовжує свою діяльність попри попередні листи від Apple із вимогою припинити використання назви, а також незадоволене клопотання в Патентному відомстві США.

Apple також стверджує, що Apple Cinemas використовує подібну назву для укладення вигідних орендних угод, позиціонуючи свої заклади як альтернативу магазинам Apple Store у торгівельних центрах. Технологічна компанія занепокоєна тим, що таке позиціювання впливає на її бренд, особливо враховуючи плани кінотеатрів на агресивне розширення мережі по США: у позові йдеться, що Apple Cinemas планує відкрити ще 100 кінотеатрів протягом наступних 10 років.

Apple ініціювала судовий процес з вимогою заборонити кінотеатральній мережі застосовувати торгівельну назву Apple та отримати грошове відшкодування, суму якого компанія наразі не уточнила. Представники Apple Cinemas поки не коментували ситуацію.