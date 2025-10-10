Apple показала перший трейлер серіалу "Плурібус" / Pluribus від творця "Пуститися берега" / Breaking Bad

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple представила дебютний трейлер науково-фантастичного серіалу "Плурібус" / Pluribus, створеного Вінсом Ґілліґаном — автором "Пуститися берега" / Breaking Bad та "Краще дзвонити Солу" / Better Call Saul. Головну роль у проєкті виконує Рей Сігорн, яка зіграє Керол — "найнещаснішу людину на Землі", що мусить врятувати світ від щастя.

У короткому тизері Керол виглядає розгубленою на тлі суспільства, яке, здається, захопила масова ейфорія. Інші люди поводяться так, ніби їх змусили бути щасливими, і намагаються "вилікувати" героїню, щоб вона теж приєдналася до них.

"Плурібус" стане першою роботою Ґілліґана після завершення "Краще дзвонити Солу" у 2022 році. Прем’єра серіалу відбудеться 7 листопада 2025 року на Apple TV+. Для стрімінгового сервісу це ще один проєкт у низці гучних науково-фантастичних прем’єр року — після нових сезонів "Розрив" / Severance, "Фундація" / Foundation, "Вторгнення" / Invasion і дебюту "Щоденники вбивцебота" / Murderbot.