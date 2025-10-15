Apple показала оновлену гарнітуру Vision Pro з чипом M5 і ремінцем Dual Knit Band

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple представила оновлену версію гарнітури Vision Pro з новим чипом M5 і ремінцем Dual Knit Band.

Головне покращення — чип M5, який прискорює обробку даних, підвищує продуктивність функцій з підтримкою ШІ та покращує якість зображення. Новий чип дозволяє відображати на OLED-дисплеях на 10% більше пікселів і збільшує частоту оновлення до 120 Гц, тоді як раніше максимум становив 100 Гц. Функції ШІ, такі як Persona та просторові фотографії, тепер працюють до 50% швидше.

Акумулятор також отримав приріст приблизно на 30 хвилин: до 2,5 годин при звичайному використанні та до 3 годин при відтворенні відео.

Новий ремінець Dual Knit Band поєднує характеристики Solo Knit і Dual Loop Band, забезпечуючи більш комфортну посадку. Він доступний у трьох розмірах — S, M і L, з регулювальним диском для точного підстроювання. Ремінець продається окремо за $99 і сумісний з оригінальною версією Vision Pro на чипі M2.

Зовнішній вигляд гарнітури при цьому не змінився. Apple робить акцент на покращенні продуктивності та функціональності пристрою, розширюючи можливості для роботи зі ШІ та медіа. Оновлення виходить на тлі чуток про те, що Apple поступово зміщує фокус із повноцінних гарнітур на "розумні окуляри".

Вартість Vision Pro з чипом M5 залишилася незмінною — $3499. Пристрій надійде у продаж 22 жовтня.

До речі, Apple оновила Vision Pro напередодні виходу конкурента від Samsung — Project Moohan, презентацію якого корейська компанія запланувала на 21 жовтня.