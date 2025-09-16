Перенесення музики зі Spotify та інших сервісів тепер доступне в Apple Music по всьому світу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У травні 2025 року Apple представила вбудовану в Apple Music функцію для перенесення музики з інших стримінгових сервісів. Тоді цю можливість запустили лише у кількох регіонах, але вже зараз компанія розгортає її на глобальному ринку, пише MacRumors.

Оновлення поширюється на всі країни, окрім материкового Китаю, М’янми та росії. Це означає, що функція доступна й в Україні, однак у редакції "Межі" вона поки що не з’явилася. Ймовірно, опція стане активною з найближчим серверним оновленням чи оновленням застосунку.

Щоб скористатися функцією перенесення музики у бібліотеку Apple Music користувачам необхідно мати iPhone, iPad, смартфон на Android або будь-який інший пристрій.

На iPhone та iPad функція імпорту доступна у вкладці "Додатки" в налаштуваннях. На Android її розміщено прямо в налаштуваннях Apple Music. Після цього користувачеві потрібно обрати потрібний сервіс, увійти у свій обліковий запис і визначити, які дані переносити.

З цією функцією користувачі Apple Music зможуть переносити збережені пісні, альбоми та плейлисти зі Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal і YouTube Music. Для її реалізації Apple співпрацювала з сервісом SongShift.