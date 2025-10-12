Apple може представити нові пристрої з чипом M5 вже найближчими днями – Bloomberg

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Apple, ймовірно, вже цього тижня презентує нову лінійку пристроїв, оснащених чипом M5. Як повідомляє журналіст Bloomberg та експерт з техніки Apple Марк Гурман, найближчими днями очікується оновлення iPad Pro, базової моделі MacBook Pro та гарнітури Vision Pro. Усі ці пристрої мають отримати новітній процесор Apple M5.

Раніше Гурман говорив, що запуск MacBook Pro з M5 планується на кінець 2025-го або на початок 2026 року, однак тепер він зазначає, що компанія вже наближається до масового виробництва своїх нових ноутбуків. Додатковим свідченням цього журналіст зазначає зменшення запасів MacBook Pro з чипом M4 у магазинах Apple, тоді як моделі з M4 Pro та M4 Max залишаються доступними.

Марк Гурман також уточнив, що чипи M5 Pro та M5 Max не будуть готові у достатніх обсягах до початку наступного року, тому їх не варто очікувати в жовтневому анонсі.

Презентація новинок, за його прогнозом, відбудеться без окремого заходу — Apple, ймовірно, обмежиться онлайн-анонсом, як це було з актуальним MacBook Pro у жовтні минулого року.

Раніше, завдяки тому ж Марку Гурману, стало відомо, що росіяни "злили" в мережу відео з неанонсованим Apple iPad Pro M5. Як виявилось пізніше, ці пристрої були викрадені з європейських складів Apple.