Новий MagSafe-акумулятор Apple підійде лише iPhone Air

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple анонсувала на презентації 9 вересня 2025 року новий MagSafe-акумулятор. На сторінці продукту вказано, що "MagSafe Battery був розроблений спеціально для iPhone Air", тож використовувати його з iPhone 17 чи iPhone 17 Pro не вийде.

Аксесуар коштує $99. На зображеннях у магазині Apple показано, як акумулятор кріпиться до iPhone Air, розташованого поруч із iPhone 17 та iPhone 17 Pro. Видно, що на інших моделях він упирався б у блок камер, через що сумісність технічно неможлива.

До речі, це перший офіційний зовнішній акумулятор від Apple з 2023 року, коли компанія припинила випуск MagSafe Battery Pack після релізу iPhone 15. Водночас власники iPhone 17 та 17 Pro мають доступ до широкого вибору MagSafe-сумісних акумуляторів від сторонніх виробників.

Нагадаємо, Apple також показала на заході нові навушники AirPods Pro 3, смартгодинники Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3, а ще базовий iPhone 17, надтонкий iPhone Air й iPhone 17 Pro.