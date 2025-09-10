У Apple досі є продукт, який продається з Lightning

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Попри перехід більшості пристроїв Apple на USB-C, у продажу досі залишився гаджет із роз’ємом Lightning, пише Wired. Йдеться про Apple Pencil першого покоління, який компанія представила ще у 2015 році.

У 2024 році Apple перевела Magic Keyboard, Magic Mouse та Magic Trackpad на USB-C, а вже у 2025-му остаточно припинила продаж iPhone з Lightning, включно з iPhone SE (3rd Gen) та iPhone 14. Водночас компанія залишила Apple Pencil (1st Gen) у лінійці, оскільки він сумісний зі старішими iPad, а також із 10-м та 11-м поколінням iPad із USB-C.

Apple пропонує чотири різні моделі стилусів, але через відсутність зворотної сумісності компанія змушена залишити у продажу перший Pencil для власників сумісних iPad. За поточним циклом підтримки ці планшети отримуватимуть оновлення ще кілька років, тому Lightning може залишатися на ринку щонайменше до кінця десятиліття

Нагадаємо, 9 вересня 2025 року Apple провела презентацію, де показала нові навушники AirPods Pro 3, смартгодинники Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3, а ще базовий iPhone 17, надтонкий iPhone Air й iPhone 17 Pro. Усі новинки скоро з'являться в Україні.