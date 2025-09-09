Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

iPhone 17 отримав більший екран, 120 Гц та "цілий день роботи" на одному заряді

iPhone 17 отримав більший екран, 120 Гц та цілий день роботи на одному заряді
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
9 вересня, 21:28
0

Apple офіційно представила iPhone 17 із більшим 6,3-дюймовим екраном та підтримкою ProMotion 120 Гц. Крім того, з’явилися нові кольори, але в цілому дизайн майже не відрізняється від моделі минулого року.

Продовжуючи про дисплей, iPhone 17 забезпечує до 3000 ніт пікової яскравості, а також має захисне скло Ceramic Shield 2, що має втричі вищу стійкість до подряпин та нове антивідблискове покриття.

Спереду розташована нова 12-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage. Вона має сенсор удвічі більший, ніж у попередніх моделей, ширший кут огляду та квадратну форму для кращих портретних і пейзажних знімків.

Щодо основних камер, iPhone 17 теж зазнав змін. Головна — це 48 МП Fusion Main з фокусною відстанню 26 мм і світлосилою f/1.6. Доповнює її 48-мегапіксельна ширококутна. Обидві оснащені оптичною стабілізацією.

Смартфон стартує з 256 ГБ пам’яті та працює на новому чипі Apple A19, обіцяючи «цілий день» автономності на одному заряді й на 8 годин довше відтворення відео порівняно з iPhone 16, хоча реальність цих заяв ще належить перевірити. Також заявлено швидшу бездротову зарядку.

iPhone 17 буде доступний у п’яти кольорах — Lavender, Mist Blue, Black, White та Sage — і стартуватиме від $799. Попередні замовлення для всієї лінійки, включно з iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air, відкриються 12 вересня.

Також читайте про нові розумні годинники Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3 та навушники AirPods Pro 3.

Смартфони Apple iPhone 17
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень
Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025