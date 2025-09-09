iPhone 17 отримав більший екран, 120 Гц та "цілий день роботи" на одному заряді

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple офіційно представила iPhone 17 із більшим 6,3-дюймовим екраном та підтримкою ProMotion 120 Гц. Крім того, з’явилися нові кольори, але в цілому дизайн майже не відрізняється від моделі минулого року.

Продовжуючи про дисплей, iPhone 17 забезпечує до 3000 ніт пікової яскравості, а також має захисне скло Ceramic Shield 2, що має втричі вищу стійкість до подряпин та нове антивідблискове покриття.

Спереду розташована нова 12-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage. Вона має сенсор удвічі більший, ніж у попередніх моделей, ширший кут огляду та квадратну форму для кращих портретних і пейзажних знімків.

Щодо основних камер, iPhone 17 теж зазнав змін. Головна — це 48 МП Fusion Main з фокусною відстанню 26 мм і світлосилою f/1.6. Доповнює її 48-мегапіксельна ширококутна. Обидві оснащені оптичною стабілізацією.

Смартфон стартує з 256 ГБ пам’яті та працює на новому чипі Apple A19, обіцяючи «цілий день» автономності на одному заряді й на 8 годин довше відтворення відео порівняно з iPhone 16, хоча реальність цих заяв ще належить перевірити. Також заявлено швидшу бездротову зарядку.

iPhone 17 буде доступний у п’яти кольорах — Lavender, Mist Blue, Black, White та Sage — і стартуватиме від $799. Попередні замовлення для всієї лінійки, включно з iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air, відкриються 12 вересня.

Також читайте про нові розумні годинники Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3 та навушники AirPods Pro 3.