Apple оновила лінійку iPad Pro: планшети отримали новий чип M5

Разом з Vision Pro компанія Apple також оновила лінійку iPad Pro, представивши моделі на новому процесорі M5.

Чип M5 побудований за 3-нанометровим техпроцесом і має 10-ядерний GPU з новим Neural Engine. За даними Apple, нейромережевий блок виконує до 38 трильйонів операцій за секунду — це у шість разів більше, ніж у чипа M1. Завдяки цьому iPad Pro швидше обробляє фото та відео, генерує зображення та виконує ШІ-завдання локально на пристрої.

Процесор також має на 30% більшу пропускну здатність памʼяті та швидше сховище SSD. Моделі отримали 12 ГБ оперативної памʼяті і до 2 ТБ внутрішнього сховища.

iPad Pro зберігає тонкий корпус з алюмінію — 5,1 мм у 13-дюймовій версії та 5,3 мм у 11-дюймовій. Екран Ultra Retina XDR побудований на Tandem OLED, що забезпечує пікову яскравість 1600 ніт і контрастність 2 000 000:1.

Зʼявилася підтримка Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а модем C1X забезпечує швидший мобільний звʼязок. Порт USB-C з інтерфейсом Thunderbolt 4 дозволяє підключати зовнішні монітори 6K та SSD.

Камера залишилася 12 МП, проте отримала новий сенсор з покращеною роботою в умовах низького освітлення. Фронтальна камера була перенесена на довгу грань, подібно до iPad Air 2024 року, що забезпечує зручніше використання в горизонтальній орієнтації.

Разом з планшетами Apple представила оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвою поверхнею і трекпадом зі зворотним зв’язком, а також Apple Pencil Pro другого покоління, який тепер підтримує тактильний відгук і зміну інструментів стисненням пера.

Новий iPad Pro працює на iPadOS 26, що приносить оновлену систему вікон, редизайн застосунку Files, функції Apple Intelligence для створення текстів і малюнків, а також новий застосунок Preview для роботи з PDF.

Продажі стартують 22 жовтня. 11-дюймова модель коштує від $999, а 13-дюймова — від $1299. Планшети доступні у двох кольорах: Space Black і Silver.