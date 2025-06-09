Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple анонсувала iOS 26 — велике оновлення операційної системи для iPhone з інтерфейсом Liquid Glass, функціями Apple Intelligence, новими можливостями у застосунках Phone, Messages, CarPlay, Apple Music, Maps, Wallet і новим додатком Apple Games. Фінальний реліз очікується восени 2025 року.

Редизайн містить новий візуальний стиль Liquid Glass з ефектом прозорості та оновленими віджетами. Камера та браузер Safari отримали спрощене управління, а екран блокування динамічно підлаштовується під зображення.

Apple Intelligence інтегровано в систему та працює повністю офлайн. ШІ забезпечує переклад у режимі реального часу в Phone, Messages і FaceTime, а також візуальний аналіз вмісту екрана, створення зображень за описом, генерування емоджі (Genmoji) та є нові можливості для автоматизації через Shortcuts.

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У Phone зʼявилась функція Call Screening, яка дозволяє отримати інформацію про дзвінок перед відповіддю, а Hold Assist повідомляє, коли на лінії зʼявився оператор. Messages тепер дозволяє створювати опитування, змінювати фони чатів та керувати повідомленнями від невідомих контактів.

CarPlay також отримав оновлений інтерфейс, підтримку Tapbacks, закріплених чатів, віджетів і Live Activities. У Apple Music додали переклад і вимову текстів пісень, а AutoMix автоматично підлаштовує треки один до одного.

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Карти Apple зберігатимуть відвідані місця, а Wallet показує реальні оновлення для посадкових талонів і дозволяє оплачувати покупки частинами. Новий додаток Apple Games об’єднує всі ігри користувача в одному місці та показує події з Apple Arcade.

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Оновлення iOS 26 буде доступне восени 2025 року, як зазвичай — після релізу нових iPhone.