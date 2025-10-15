Apple представить хаб для дому за $350 навесні 2026 року — Bloomberg

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple готується представити домашній хаб з 7-дюймовим дисплеєм навесні 2026 року. Пристрій буде вироблений у В'єтнамі та коштуватиме близько $350, повідомляє Bloomberg.

Домашній хаб був готовий ще рік тому й оригінально його планували випустити у березні 2026 року, але через проблеми з покращенням Siri та впровадженням функцій штучного інтелекту реліз відклали. Після цього реліз планували на червень та жовтень 2025-го, однак і тут Apple не встигла.

Нова Siri, яка буде основою пристрою для дому, дозволить користувачам ставити питання як під час спілкування з чат-ботами на кшталт ChatGPT чи Gemini та мати більший контроль щодо дій в інших додатках. Заразом хаб матиме камеру FaceTime та програмний інтерфейс, який налаштовуватиметься залежно від того, хто використовує пристрій.

Як пише Bloomberg, у компанії є дві версії пристрою. Перша — J490. Це варіант з екраном, прикріпленим до бази з динаміком, нагадує HomePod Mini з дисплеєм. Друга версія — J491. Її створили як модель для кріплення на стіну.

Окрім домашнього хабу, Apple розробляє камеру спостереження під кодовою назвою J450, яка, за попередніми прогнозами, може з’явитися до кінця 2026 року. Ще одним домашнім пристроєм стане настільний робот. Він нагадуватиме дисплей домашнього хабу, але встановлюватиметься на моторизований кронштейн, що дозволяє пересувати екран по робочому простору користувача або кухні.

Apple планує, що настільний робот коштуватиме кілька сотень доларів, що пояснюється витратами на роботизовані компоненти.