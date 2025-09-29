Перші MacBook з чипом M5 з’являться наприкінці 2025-го або на початку 2026-го — Bloomberg

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple активно готується до запуску нового покоління ноутбуків MacBook із процесором M5. За інформацією Bloomberg, компанія вже майже завершила підготовку до масового виробництва MacBook Pro, MacBook Air та двох нових моніторів. Очікується, що всі ці продукти надійдуть у продаж у проміжку між кінцем 2025 року та першим кварталом 2026-го.

Спочатку Apple планувала розпочати виробництво MacBook Pro з M5 у другій половині 2025 року й представити його традиційно восени, а навесні випустити оновлений MacBook Air. Та нещодавні плани вказують, що компанія може перенести старт MacBook Pro на початок 2026-го, змінивши звичний цикл оновлень. Це свідчить про те, що Apple коригує свої стратегії залежно від внутрішніх пріоритетів та готовності ринку.

Окрім ноутбуків, компанія працює над новим поколінням моніторів. Один із них, за чутками, стане оновленою версією Studio Display, який вийшов ще у березні 2022 року. Очікується, що нова модель отримає екран із технологією mini-LED, а також помітні покращення в яскравості й точності передачі кольорів, що зробить її цікавою для професійних користувачів, зокрема дизайнерів і відеоредакторів.