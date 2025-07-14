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Apple готується до масштабної кадрової перестановки

Apple готується до масштабної кадрової перестановки
apple
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
14 липня, 11:02
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Генеральний директор Apple Тім Кук не планує залишати свою посаду найближчим часом, навіть попри зростаючий тиск і критику щодо повільного впровадження штучного інтелекту в продукти компанії. Натомість Apple переживає найбільшу за десятиліття управлінську трансформацію: головний операційний директор Джефф Вільямс і фінансовий директор Лука Маестрі залишають компанію, а десятки топменеджерів наближаються до пенсійного віку, повідомляє Bloomberg.

На фоні цього Meta переманила одного з провідних фахівців Apple у сфері ШІ-моделей, а Apple, за даними джерел, згортає амбітний редизайн інтерфейсу Liquid Glass в iOS 26. Тим часом компанія вже готується до зміни покоління: обов’язки Вільямса розподіляються між декількома новими керівниками, зокрема Сабіхом Ханом, новим COO, та іншими керівниками підрозділів.

Попри те, що Apple переживає внутрішню кризу – від критики через слабку присутність в ШІ до стагнації в продуктових інноваціях, рада директорів залишається вірною Куку. З 2011 року акції компанії зросли на понад 1500%, що забезпечило Куку статус одного з найуспішніших CEO в історії технологічної індустрії. Поки що заміни йому немає: потенційний наступник, Вільямс, йде у відставку, а інші керівники або не мають необхідного досвіду, або вже близькі до завершення кар’єри.

У керівництві компанії визнають, що необхідно оновити підхід: сервісний підрозділ на чолі з Едді К’ю публічно попереджає, що Apple може повторити долю BlackBerry, якщо не адаптується до нових реалій. Перші кроки вже зроблено: Apple розформувала команду Vision Pro, перемістила розробку Siri та робототехніки до інших департаментів, і, за неофіційною інформацією, розглядає можливість придбання ШІ-компаній на кшталт Perplexity чи Mistral.

Ключовим питанням залишається: хто стане наступним CEO у разі форс-мажору? Потенційно цю роль міг би обійняти Джон Тернус, нинішній керівник апаратного підрозділу, який має 20-річний стаж в Apple і досвід керування ключовими лінійками продуктів. Однак йому бракує фінансової та операційної експертизи, тож він потребуватиме сильної команди у складі CFO і COO.

Сценарій із "CEO за викликом", якщо щось трапиться з Куком, імовірно включає тимчасове управління колегією, до якої увійдуть Хан, новий фіндиректор Кеван Парех і багаторічна радниця Кука Дідрі О’Браєн. У довгостроковій перспективі — найімовірнішим залишається варіант із Тернусом.

Бізнес Apple
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