Легша і дешевша XR-гарнітура Apple з’явиться у 2027 році — Мін-Чі Куо

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
3 вересня, 13:45
Apple планує випустити легшу та доступнішу версію Vision Pro у 2027 році. Про це повідомив аналітик Мін-Чі Куо.

Майбутній пристрій, який він називає Vision Air, буде більш ніж на 40% легший за поточну модель. Vision Pro важить близько 625 грамів, тож новинка може мати вагу приблизно 450 грамів.

Куо також стверджує, що Vision Air буде більш ніж на 50% дешевший, що зробить його значно привабливішим для покупців. Оскільки Vision Pro коштує $3499, то нова версія може з’явитися з ціною $1750. Це дорожче за iPhone, але ближче до вартості топових моделей Mac і, ймовірно, співставно з ціною майбутнього складаного iPhone.

За попередніми витоками, Vision Air матиме титанову внутрішню конструкцію для зменшення ваги, тонший корпус і новий блок батареї.

Куо вважає, що у 2027 році Apple зможе продати близько 1 мільйона Vision Air, тоді як поставки Vision Pro становлять приблизно 400 тисяч.

Нагадаємо, Apple 9 вересня 2025 року проведе презентацію, на якій представить iPhone 17 та інші новинки.

Технології Apple
