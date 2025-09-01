Apple готує iOS 18.7 — одне з останніх оновлень для деяких моделей iPhone

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Apple готує оновлення iOS 18.7 для сумісних моделей iPhone, яке, за даними MacRumors, з’явиться вже у вересні.

iOS 18.7 здебільшого включатиме виправлення проблем із безпекою. Це оновлення стане одним з останніх для iPhone XS, XS Max та XR, адже вони не підтримуватимуть нову версію системи iOS 26. До того ж це буде одне із фінальних оновлень iOS 18.

Щодо iOS 26, то вона сумісна з iPhone 11 і новішими моделями. Apple вже завершила тривале бета-тестування ОС і готується до офіційного релізу. Очікується, що компанія випустить iOS 26 для всіх користувачів у середині вересня.

Нагадаємо, Apple 9 вересня 2025 року покаже серію iPhone 17, а також інші новинки.