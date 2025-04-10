Компанії "Чудової сімки" відновили $1,5 трлн вартості після призупинення мит Трампа

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Дональд Трамп 9 квітня 2025 року оголосив, що призупинить запроваджені мита на 90 днів, внаслідок чого компанії "Чудової сімки", куди входить Apple, Microsoft, материнська компанії Google Alphabet, Meta, Tesla, NVIDIA та Amazon, відновили більше як $1,5 трильйона вартості. Про це повідомляє Reuters.

Попри непогані показники, перелічні компанії ще не змогли відновити $3,4 трильйона вартості, які вони разом втратили з піка наприкінці 2024 року. Зокрема приблизно $2 трильйони було втрачено після різкого падіння акцій внаслідок запровадження мит Трампа на імпорт зі 180 країн, включно з Китаєм, мита на яку не призупиняють, а навпаки підіймають до 125%.

Акції NVIDIA, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon також побачили приріст у діапазоні від 9,68% до 22,69% для деяких компаній. Загальний індекс Nasdaq, що включає понад три тисячі компаній, зріс на більш як 12%. S&P 500 зріс на понад 9%.

Аналітики відзначають, що 90-денне призупинення мит дозволить компаніям продовжити плани розширення у галузі штучного інтелекту. Водночас ця пауза не робить перспективи чіткішими, а лиш дозволяє тимчасово усунути невизначеності в бюджетних рішеннях.

"Сподіваємося, що пауза дасть фінансовим та операційним керівникам можливість продовжити плани розширення, пов'язані зі штучним інтелектом, які, можливо, були призупинені через торгові негаразди, особливо через те, що імпорт чипів штучного інтелекту та спеціалізованого обладнання, наприклад з Тайваню чи Південної Кореї, піддається митним ризикам", – каже Майкл Ешлі Шульман, головний інвестиційний директор Running Point Capital.