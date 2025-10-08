Функція Apple Find My допомогла поліції викрити контрабанду тисяч iPhone у Лондоні

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Британська поліція розкрила масштабну схему контрабанди iPhone завдяки функції Apple Find My, яка дозволила відстежити викрадені пристрої до складу біля аеропорту Гітроу, повідомляє BBC.

Розслідування почалося з інциденту на Різдво, коли жертва крадіжки змогла знайти свій iPhone у складі, де згодом виявили ще 894 телефони. Це привело до серії обшуків, під час яких поліція вилучила понад 2000 пристроїв і заарештувала 18 осіб.

Згодом розслідування виявило ще кілька партій, які мали потрапити до того ж складу. Правоохоронці підозрюють, що телефони планували відправляти до Китаю.

За словами детектива Марка Гевіна, банда цілеспрямовано викрадала продукцію Apple через її високу цінність на зовнішніх ринках. У Лондоні вкрадені iPhone продавали за £300 за штуку, а в Китаї їхня вартість могла сягати £4000 ($5366).

Міністерка з питань поліції Великої Британії Сара Джонс заявила, що деякі злочинці навіть переходять із наркоторгівлі до крадіжок телефонів, оскільки це стало прибутковішим.