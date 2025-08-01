Apple відвантажила три мільярди iPhone

Apple офіційно відвантажила свій тримільярдний iPhone. Про це повідомив генеральний директор Тім Кук під час оголошення фінансових результатів за третій квартал 2025 року, пише Engadget.
Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдну одиницю продали у 2016‑му, а двомільярдну — приблизно у 2021‑му. Менше ніж за чотири роки компанія подолала нову історичну позначку. Продажі iPhone зросли на двозначний відсоток, а квартальний виторг склав $94 млрд — на 10% більше, ніж торік.
Водночас Кук зазначив, що мита на імпорт із Китаю обійшлися компанії у $800 млн за квартал, а наступного кварталу витрати можуть зрости до $1,1 млрд. Аналітики, зокрема Марк Гурман з Bloomberg, вважають, що частину попиту створили покупці, які побоювались подорожчання смартфонів через тарифи.
Очікується, що вже у вересні Apple презентує лінійку iPhone 17, включно з новим iPhone 17 Air — надтонким смартфоном, який конкуруватиме із Samsung Galaxy S25 Edge. До речі, за прогнозами аналітиків, Apple підніме ціни на усю нову лінійку.
Кук у звіти також повідомив, що компанія суттєво нарощує інвестиції у штучний інтелект і розглядає можливі придбання, щоб прискорити розвиток своїх ШІ‑рішень. Раніше повідомлялось, що Apple може купити стартап Perplexity AI.