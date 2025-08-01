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Apple відвантажила три мільярди iPhone

Apple відвантажила три мільярди iPhone
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
1 серпня, 09:10
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Apple офіційно відвантажила свій тримільярдний iPhone. Про це повідомив генеральний директор Тім Кук під час оголошення фінансових результатів за третій квартал 2025 року, пише Engadget.

Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдну одиницю продали у 2016‑му, а двомільярдну — приблизно у 2021‑му. Менше ніж за чотири роки компанія подолала нову історичну позначку. Продажі iPhone зросли на двозначний відсоток, а квартальний виторг склав $94 млрд — на 10% більше, ніж торік.

Водночас Кук зазначив, що мита на імпорт із Китаю обійшлися компанії у $800 млн за квартал, а наступного кварталу витрати можуть зрости до $1,1 млрд. Аналітики, зокрема Марк Гурман з Bloomberg, вважають, що частину попиту створили покупці, які побоювались подорожчання смартфонів через тарифи.

Очікується, що вже у вересні Apple презентує лінійку iPhone 17, включно з новим iPhone 17 Air — надтонким смартфоном, який конкуруватиме із Samsung Galaxy S25 Edge. До речі, за прогнозами аналітиків, Apple підніме ціни на усю нову лінійку.

Кук у звіти також повідомив, що компанія суттєво нарощує інвестиції у штучний інтелект і розглядає можливі придбання, щоб прискорити розвиток своїх ШІ‑рішень. Раніше повідомлялось, що Apple може купити стартап Perplexity AI.

Бізнес Apple iPhone
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