Apple відвантажила три мільярди iPhone

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Apple офіційно відвантажила свій тримільярдний iPhone. Про це повідомив генеральний директор Тім Кук під час оголошення фінансових результатів за третій квартал 2025 року, пише Engadget.

Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдну одиницю продали у 2016‑му, а двомільярдну — приблизно у 2021‑му. Менше ніж за чотири роки компанія подолала нову історичну позначку. Продажі iPhone зросли на двозначний відсоток, а квартальний виторг склав $94 млрд — на 10% більше, ніж торік.

Водночас Кук зазначив, що мита на імпорт із Китаю обійшлися компанії у $800 млн за квартал, а наступного кварталу витрати можуть зрости до $1,1 млрд. Аналітики, зокрема Марк Гурман з Bloomberg, вважають, що частину попиту створили покупці, які побоювались подорожчання смартфонів через тарифи.

Apple should be very pleased with the folks who spread the lies that the iPhone will cost $3000 or $25,000 if made in the U.S. Clearly that helped a ton for the June quarter. — Mark Gurman (@markgurman) July 31, 2025

Очікується, що вже у вересні Apple презентує лінійку iPhone 17, включно з новим iPhone 17 Air — надтонким смартфоном, який конкуруватиме із Samsung Galaxy S25 Edge. До речі, за прогнозами аналітиків, Apple підніме ціни на усю нову лінійку.

Кук у звіти також повідомив, що компанія суттєво нарощує інвестиції у штучний інтелект і розглядає можливі придбання, щоб прискорити розвиток своїх ШІ‑рішень. Раніше повідомлялось, що Apple може купити стартап Perplexity AI.