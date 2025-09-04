Apple хоче інтегрувати Google Gemini у Siri для нового пошукового інструмента — Bloomberg

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple працює над новим інструментом World Knowledge Answers, який інтегрують у Siri для пошуку інформації в інтернеті з генерацією ШІ-підсумків. За даними Bloomberg, компанія вже тестує спеціально налаштовану модель Google Gemini, яка працюватиме на серверній інфраструктурі Apple.

Функція має запуститися навесні 2026 року разом з iOS 26.4 і стане частиною масштабного оновлення Siri. Новий асистент зможе комбінувати пошук інтернетом та в особистих даних користувача, а результати відображатимуться у вигляді тексту, фото, відео та даних про місця. Крім того, буде додано систему підсумовування відповідей, щоб вони були швидшими та точнішими.

Apple планує використати власні Foundation Models для роботи з даними користувачів, щоб зберегти конфіденційність, але водночас оцінює сторонні рішення. Окрім Google Gemini, компанія розглядає Claude від Anthropic для функцій планування відповідей.

Також повідомляється, що Apple розглядає можливість інтеграції цієї функції у Safari та Spotlight. Паралельно компанія готує редизайн Siri й працює над окремим ШІ-асистентом для здоров’я, який стане частиною платної підписки у 2026 році.

Нове рішення з’являється на тлі збереження пошукової угоди між Apple і Google, яка приносить Apple близько $20 млрд на рік. Водночас компанія намагається скоротити залежність від традиційного пошуку й наздогнати конкурентів на ринку генеративного ШІ, зокрема OpenAI та Perplexity.