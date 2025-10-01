Apple заперечує, що робить щось незаконне, співпрацюючи з OpenAI замість xAI

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple заявила, що не зробила нічого незаконного, обравши OpenAI для функцій штучного інтелекту Apple Intelligence замість xAI Ілона Маска. Компанія просить суддю у Форт-Ворті, Техас, закрити справу, повідомляє Bloomberg.

Сама ж справа розпочалася наприкінці серпня. Тоді Ілон Маск подав судовий позов проти Apple та OpenAI, звинувативши їх у монополії. Мільярдер заявив, що Apple "нав'язує" користувачам ChatGPT, обравши саме цей чат-бот для функцій штучного інтелекту, а не Grok від xAI.

У своїй відповіді Apple стверджує, що антимонопольна шкода, про яку йдеться у позові Маска, ґрунтується на "спекуляціях над спекуляціями". Юристи Apple також кажуть, що навіть якщо компанія спочатку об’єдналася з OpenAI, "широко відомо, що Apple має намір співпрацювати з іншими генеративними чат-ботами на базі штучного інтелекту" у майбутньому.

X Corp., до складу якої входять і xAI, і соцмережа X, вимагає від Apple та OpenAI мільярдні компенсації, вважаючи, що співпраця Купертіно з OpenAI стримує розвиток штучного інтелекту та обмежує вибір користувачів

Як заявляють юристи виробника iPhone, компанії Ілона Маска стверджують, що Apple не може співпрацювати з OpenAI "без одночасного партнерства з усіма іншими генеративними чат-ботами штучного інтелекту — незалежно від якості, міркувань щодо конфіденційності чи безпеки, технічної здійсненності, стадії розвитку чи комерційних умов". Але вони додають, що антимонопольне законодавство цього не вимагає.