Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Apple заперечує, що робить щось незаконне, співпрацюючи з OpenAI замість xAI

Apple заперечує, що робить щось незаконне, співпрацюючи з OpenAI замість xAI
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
1 жовтня, 15:00
0

Apple заявила, що не зробила нічого незаконного, обравши OpenAI для функцій штучного інтелекту Apple Intelligence замість xAI Ілона Маска. Компанія просить суддю у Форт-Ворті, Техас, закрити справу, повідомляє Bloomberg.

Сама ж справа розпочалася наприкінці серпня. Тоді Ілон Маск подав судовий позов проти Apple та OpenAI, звинувативши їх у монополії. Мільярдер заявив, що Apple "нав'язує" користувачам ChatGPT, обравши саме цей чат-бот для функцій штучного інтелекту, а не Grok від xAI.

У своїй відповіді Apple стверджує, що антимонопольна шкода, про яку йдеться у позові Маска, ґрунтується на "спекуляціях над спекуляціями". Юристи Apple також кажуть, що навіть якщо компанія спочатку об’єдналася з OpenAI, "широко відомо, що Apple має намір співпрацювати з іншими генеративними чат-ботами на базі штучного інтелекту" у майбутньому.

X Corp., до складу якої входять і xAI, і соцмережа X, вимагає від Apple та OpenAI мільярдні компенсації, вважаючи, що співпраця Купертіно з OpenAI стримує розвиток штучного інтелекту та обмежує вибір користувачів

Як заявляють юристи виробника iPhone, компанії Ілона Маска стверджують, що Apple не може співпрацювати з OpenAI "без одночасного партнерства з усіма іншими генеративними чат-ботами штучного інтелекту — незалежно від якості, міркувань щодо конфіденційності чи безпеки, технічної здійсненності, стадії розвитку чи комерційних умов". Але вони додають, що антимонопольне законодавство цього не вимагає.

Apple Бізнес Ілон Маск OpenAI xAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень