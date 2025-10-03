Apple на вимогу Трампа видалила з App Store додаток для відстеження агентів міграційної служби

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple прибрала з App Store застосунок ICEBlock, який дозволяв користувачам відмічати на карті місця, де бачили агентів Служби імміграції та митного контролю США (ICE). Компанія також видалила схожі програми після звернення адміністрації Дональда Трампа та генерального прокурора Пем Бонді, повідомляє Engadget.

За словами Бонді, такі додатки "створювали ризик для життя федеральних агентів", які виконують службові обов’язки. Вона заявила, що "насильство проти правоохоронців є неприпустимим" та наголосила, що Міністерство юстиції продовжить захищати співробітників ICE.

Apple пояснила, що рішення ухвалене після отримання інформації від правоохоронців про потенційні загрози безпеці.

"Ми створили App Store як безпечне та надійне місце для пошуку додатків. Виходячи з інформації, отриманої від правоохоронців, ми видалили ICEBlock та подібні програми", – йдеться у заяві компанії.

Розслідування почалося після інциденту в Далласі, коли нападник відкрив вогонь по будівлі ICE, відомо, що він використовував ICEBlock для відстеження агентів. Під час атаки загинули двоє іммігрантів, ще одна людина отримала поранення. За даними ФБР, стрілець націлювався саме на співробітників служби.

Розробник ICEBlock Джошуа Аарон розкритикував рішення Apple, заявивши, що компанія "капітулювала перед авторитарним режимом". За його словами, метою застосунку було "захищати громади від дій, які проводить ця адміністрація", а твердження про небезпеку для правоохоронців є "неправдою".

ICEBlock став відомим у липні, коли урядові чиновники почали відкрито критикувати його. Після цього він швидко піднявся у топи App Store і зібрав понад 1 млн завантажень. Представник адміністрації Том Гоман заявив, що влада розглядатиме відповідальність розробників, які створюють такі сервіси.