Apple заблокувала iTorrent в альтернативному магазині додатків у ЄС

Apple завжди блокувала торрент-клієнти у своєму магазині додатків на iOS, однак це обмеження не стосувалося альтернативних платформ, принаймні раніше. Як повідомляє Torrent Freak, компанія з Купертіно заблокувала iTorrent в AltStore PAL.

Одразу варто зазначити, що розробником iTorrent є росіянин Даніл Віноградов, проте сама ситуація є досить цікавою, адже Apple повністю скасувала його право на "альтернативне розповсюдження", яке необхідне для публікації програм в альтернативних магазинах, включно з AltStore PAL. Жодних пояснень компанія не надала.

Попри те, що альтернативні магазини в Європейському Союзі працюють незалежно, Apple все ще має можливість здійснювати певний контроль. Компанія скористалася цим аби з липня заборонити завантаження iTorrent з AltStore PAL.

Розробники альтернативного магазину жодним чином не відповідають за блокування, проте також звернулися до Apple за поясненнями. Співзасновник AltStore PAL Шейн Гілл відзначив, що також наразі не отримав жодної відповіді.

"Я можу підтвердити, що ми спілкуємося з Apple щодо цієї проблеми. Ми повідомили їм, що відбувається, і вони сказали, що вивчають це питання, але ми поки що не отримали жодної додаткової інформації", – каже Гілл.

Гілл також розповів, що Apple ніколи не надавала AltStore будь-яких застережень чи правил щодо певних категорій додатків.