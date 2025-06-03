Apple оскаржує вимогу ЄС щодо відкриття функцій iOS стороннім виробникам

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple оскаржує рішення Європейської комісії, яка у березні висунула до компанії з Купертіно вимоги щодо розширення доступності деяких функцій iOS, як-от сповіщень, для сторонніх виробників аксесуарів у межах "Закону про цифрові ринки" (DMA). Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В рішенні Єврокомісії від березня 2025 року, Apple змусили надати повний доступ до системи сповіщень, прав фонового виконання та доступ до системних функцій iOS стороннім розробникам. Ці функції, які здебільшого є ексклюзивними для AirPods, Apple Watch та інших продуктів компанії, мали б покращити взаємодію сторонніх аксесуарів з iPhone.

30 травня 2025 року компанія подала апеляцію на це рішення до Генерального суду Європейського Союзу в Люксембурзі. Речник Apple назвав ці правила "глибоко недосконалими" та додав, що таке рішення ЄС зобов'язує Apple ділитися конфіденційною інформацією з конкурентами, що створює ризики для безпеки європейських користувачів.

"В Apple ми розробляємо наші технології так, щоб вони безперебійно працювали разом, щоб забезпечити унікальний досвід, який наші користувачі люблять і очікують від наших продуктів. Вимоги ЄС щодо сумісності ставлять під загрозу цю основу, створюючи необґрунтований, дорогий процес, який стримує інновації", – йдеться у заяві речника.

Речник Apple також відзначає, що компанії вже вимагають доступ до конфіденційних даних користувачів, як-от вміст сповіщень, їх повна історія, або навіть збережені мережі Wi-Fi. Він також додає, що ця апеляція має допомогти захистити європейських користувачів та продовжити надавати їм "високоякісний досвід".

Водночас представник Єврокомісії відзначив, що ці правила цілком підпадають під "Закон про цифрові ринки", й що комісія захищатиме ці зміни у суді.