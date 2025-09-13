Apple оприлюднила вартість не гарантійних випадків ремонту для серії iPhone 17 та iPhone Air

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Apple опублікувала (через GSMArena) офіційні ціни на ремонт нових моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air, які почнуть продаватись в Україні з 26 вересня 2025 року.

Заміна акумулятора для iPhone 17 коштуватиме $99, а для iPhone 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air — $119.

Вартість заміни розбитого екрана становитиме $329 для iPhone 17, 17 Pro та Air, і $379 для 17 Pro Max. Заміна задньої скляної панелі обійдеться у $159 для всіх чотирьох моделей.

Якщо одночасно замінювати екран і заднє скло, ціна складе $419 для всіх моделей, крім 17 Pro Max, де вона становитиме $469.

Заміна основної камери коштуватиме $169 для iPhone 17 та Air, і $249 для 17 Pro та Pro Max.

Ремонт, класифікований як "інше пошкодження", обійдеться у $599 для iPhone 17, $699 для Air, $749 для 17 Pro та $799 для 17 Pro Max.

Усі ціни вказані для пристроїв без плану AppleCare, за наявності якого вартість ремонту значно зменшується.