Apple оприлюднила вартість не гарантійних випадків ремонту для серії iPhone 17 та iPhone Air

Apple опублікувала (через GSMArena) офіційні ціни на ремонт нових моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air, які почнуть продаватись в Україні з 26 вересня 2025 року.
Заміна акумулятора для iPhone 17 коштуватиме $99, а для iPhone 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air — $119.
Вартість заміни розбитого екрана становитиме $329 для iPhone 17, 17 Pro та Air, і $379 для 17 Pro Max. Заміна задньої скляної панелі обійдеться у $159 для всіх чотирьох моделей.
Якщо одночасно замінювати екран і заднє скло, ціна складе $419 для всіх моделей, крім 17 Pro Max, де вона становитиме $469.
Заміна основної камери коштуватиме $169 для iPhone 17 та Air, і $249 для 17 Pro та Pro Max.
Ремонт, класифікований як "інше пошкодження", обійдеться у $599 для iPhone 17, $699 для Air, $749 для 17 Pro та $799 для 17 Pro Max.
Усі ціни вказані для пристроїв без плану AppleCare, за наявності якого вартість ремонту значно зменшується.