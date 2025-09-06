Anthropic погодилася виплатити письменникам $1,5 млрд у справі про порушення авторських прав

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Anthropic досягла домовленості про врегулювання колективного позову, поданого групою американських письменників, які звинуватили її в незаконному використанні їхніх творів для навчання штучного інтелекту. Про це пише The Verge.

Згідно з домовленістю, Anthropic має виплатити авторам щонайменше $1,5 млрд плюс відсотки, що становить приблизно $3 тис. за кожну книгу або інший твір.

Угода охоплює близько 500 тис. робіт, і якщо кількість заявлених творів перевищить цей показник, компанія зобов’язується сплатити додаткові $3 тис. за кожен. Крім фінансової компенсації, Anthropic повинна знищити всі оригінальні файли та їхні копії, які були завантажені для навчання моделей.

Позов було подано у серпні 2024 року письменниками Андреа Бартц, Чарльзом Грейбером і Кірком Воллесом Джонсоном. Вони стверджували, що компанія "побудувала багатомільярдний бізнес, використовуючи сотні тисяч книг без дозволу". У липні 2025 року федеральний суд Каліфорнії дозволив авторам представляти інтереси всіх американських письменників, чиї твори могли бути отримані з піратських бібліотек.

Судове слухання щодо затвердження угоди заплановане на 8 вересня. У пресрелізі зазначено, що угода стосується лише дій, вчинених до 25 серпня 2025 року, і не надає Anthropic права на подальше використання творів для навчання ШІ.

Адвокати позивачів заявили, що це "вважається найбільшим публічно зареєстрованим стягненням в історії судових розглядів з авторських прав у США".