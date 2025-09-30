Anthropic представила модель Claude Sonnet 4.5 з розширеними можливостями програмування

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Anthropic оголосила про запуск нової моделі штучного інтелекту Claude Sonnet 4.5, яку позиціонує як найбільш продуктивну у сфері програмування. За даними розробників, модель здатна створювати не лише прототипи, а й "готові до виробництва" застосунки, що є значним кроком вперед у надійності коду порівняно з попередніми моделями штучного інтелекту.

Claude Sonnet 4.5 доступний через API та чат-бот Claude. Вартість для розробників залишилася на рівні попередньої версії Sonnet 4: $3 за мільйон вхідних токенів та $15 доларів за мільйон вихідних.

Як пише TechCrunch за останній рік моделі Anthropic активно застосовувалися у сфері розробки програмного забезпечення. Відомо, що Apple та Meta використовують їх у внутрішніх процесах. Крім того, API Claude інтегрований у сервіси Cursor, Windsurf та Replit. Водночас конкуренція на ринку зросла після виходу GPT-5 від OpenAI, який перевершив попередні моделі Anthropic у низці тестів.

У компанії заявляють, що Claude Sonnet 4.5 демонструє найкращі результати у галузі за кількома бенчмарками, зокрема в SWE-Bench Verified. Дослідник Anthropic Девід Херші повідомив, що під час випробувань модель могла автономно працювати понад 30 годин, створюючи застосунок, налаштовуючи бази даних, купуючи доменні імена та навіть проводячи аудит SOC 2 для перевірки безпеки продукту.

Результати тесту продуктивності Claude Sonnet 4.5 та інших моделей в бенчмарку SWE-Bench Verified Anthropic

Anthropic підкреслює, що модель стала більш узгодженою у відповідях, а також в ній знижено рівень підлабузництва та помилкових тверджень. Окрім цього покращено захист від атак через "швидкі ін’єкції".

Разом із запуском Claude Sonnet 4.5 компанія представила Claude Agent SDK — набір інструментів для створення власних агентів на базі тієї ж інфраструктури, що використовується у Claude Code. Крім того, для підписників Max відкрито попередній перегляд функції "Imagine with Claude", яка демонструє генерацію програмного забезпечення у режимі реального часу.

Випуск Claude Sonnet 4.5 відбувся менш ніж через два місяці після релізу Claude Opus 4.1, що свідчить про високі темпи оновлення моделей у сфері штучного інтелекту.