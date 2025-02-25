Anthropic випустила нову гібридну модель штучного інтелекту з міркуванням

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Anthropic випустила Claude 3.7 Sonnet, свою першу "гібридну модель міркувань", яка може вирішувати складніші завдання і перевершує попередні моделі в таких областях, як математика і кодування.

Окрім нової моделі, Anthropic також презентує “обмежену дослідницьку версію” свого “агентного” інструменту кодування під назвою Claude Code. Цей інструмент позиціонується як “активний співробітник”, здатний шукати й читати код, редагувати файли, писати й запускати тести, фіксувати та публікувати код на GitHub, а також використовувати інструменти командного рядка.

Claude Code

Claude 3.7 Sonnet вже доступна в додатку, а також для розробників через API Anthropic, Amazon Bedrock і Vertix AI в Google Cloud. Вартість моделі така ж, як і у попередньої 3.5 Sonnet, — $3 за мільйон вхідних токенів і $15 за мільйон вихідних токенів.

Хоча OpenAI та інші компанії пропонують окремі так звані моделі міркувань, керівниця відділу досліджень продуктів Anthropic Діана Пенн зазначає, що компанія прагнула спростити досвід використання моделі. Anthropic вважає, що міркування є особливістю ШІ, а не чимось окремим.

Пенн зазначає, що Claude 3.7 Sonnet значно краще виконує “агентне кодування”, а також розв’язує фінансові та юридичні завдання. Додатково, Anthropic надає розробникам можливість керувати міркуваннями моделі через блокнот і встановлювати обмеження часу на відповіді.