Розробник чат-бота Claude може отримати оцінку понад $100 млрд

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Компанія Anthropic, яка створює чат-бота Claude та є одним із головних конкурентів OpenAI у сфері штучного інтелекту, розглядає можливість нового раунду інвестицій, який може підняти її ринкову оцінку понад $100 мільярдів, повідомляє Bloomberg.

Хоча компанія офіційно не розпочала залучення фінансування, венчурні фонди вже самі звертаються до стартапу з пропозиціями інвестувати за вищою оцінкою, стверджують кілька інформаторів на умовах анонімності. Подібна практика, коли інвестори наперед пропонують гроші провідним гравцям ШІ-ринку, стала звичною справою у Кремнієвій долині.

Якщо угода відбудеться, вона стане суттєвим кроком уперед від попередньої оцінки у $61,5 млрд, яку Anthropic отримала на початку 2024 року після залучення $3,5 млрд у раунді, очоленому Lightspeed Venture Partners.

Нові розмови про інвестиції в Anthropic з’явилися через стрімке зростання доходів від продукту Claude – чат-бота, що конкурує з ChatGPT. За даними Bloomberg, за останній місяць річний дохід компанії зріс з $3 млрд до $4 млрд.

Anthropic була заснована у 2021 році в Сан-Франциско братом і сестрою Даріо та Даніелою Амодеї. Серед інвесторів компанії – Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), Menlo Ventures, Salesforce Ventures та інші.