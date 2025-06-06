Anthropic представила спеціальну версію ШІ Claude для оборонних і розвідувальних відомств

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Компанія Anthropic оголосила про запуск Claude Gov — окремої лінійки своїх моделей штучного інтелекту, призначеної спеціально для оборонних та розвідувальних структур. За словами компанії, ці моделі вже використовуються в установах найвищого рівня національної безпеки США, хоча точні терміни й обсяги впровадження не розголошуються.

Claude Gov створений з урахуванням особливих потреб державних замовників — від аналізу загроз до обробки засекречених даних. На відміну від звичайних моделей Claude, версія для уряду має ослаблені обмеження. Вона, наприклад, не відмовляється працювати з конфіденційною інформацією, яку версії для споживачів зобов’язані уникати. Також Anthropic стверджує, що ці моделі краще орієнтуються в контекстах, пов’язаних з державною безпекою, і володіють глибшим розумінням мов і діалектів, важливих для нацбезпеки.

Водночас використання ШІ державними структурами викликає побоювання з боку правозахисників, адже в минулому було зафіксовано зловживання технологіями — наприклад, упередженість у розпізнаванні облич або несправедливі рішення алгоритмів при розподілі соціальної допомоги.

Anthropic визнає ці ризики й заявляє, що дотримується суворої політики: її ШІ не можна використовувати для створення зброї чи ведення шкідливих кібероперацій. Водночас компанія передбачила контрактні винятки для обраних державних структур, де деякі обмеження можуть бути пом’якшені.

До речі, Claude Gov — це відповідь Anthropic на ChatGPT Gov від OpenAI, який з’явився у січні. Це також частина ширшого руху технологічних компаній до глибшої співпраці з державою, особливо в умовах нестабільного регулювання ШІ в США.

Нагадаємо, нещодавно Anthropic також запустила блог, який писатиме ШІ. Крім того, компанія відкрила доступ до вебпошуку для всіх користувачів Claude.